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02/05/2024   7:20 ص

“واتساب” يضيف ميزتين جديدتين بـ “المجتمعات”

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أضاف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، ميزتي الأحداث والردود في قسم المجتمعات؛ لتحسين تجربة أعضاء المجتمعات في التفاعل بشكل أكثر سهولةً وسرعة.

وأفاد التطبيق، في بيان على مدونته الرسمية، أن الميزة الأولى تسمح لأعضاء المجتمعات بتنظيم الأحداث والمناسبات داخل المجموعات الفرعية، فضلاً عن إمكانية الاستجابة للحضور وتلقّي الإشعارات قبيل موعد المناسبة.

وأضاف بأن الميزة الثانية تمكّن الأعضاء من الرد على التحديثات المهمة التي يرسلها مشرفو المجموعات الفرعية، حيث سيتم تجميع كافة الردود في نافذة صغيرة منبثقة مع إمكانية تفعيل خاصية كتم صوت الإشعارات الخاص بها. وفق “أخبار 24”.

وأطلق واتساب قسم المجتمعات لتنظيم المجموعات القائمة على الموضوعات، حيث يمكن لأي شخص أن ينشئ مجتمعًا يضم أكثر من مجموعة فرعية، وهو قسم تم إطلاقه خصيصاً لمجموعات العمل والمدارس، وغيرها من المؤسسات التي تحتاج إلى أكثر من مجموعة لتنظيم التفاعل مع الأعضاء.

“واتساب” يضيف ميزتين جديدتين بـ “المجتمعات”

مال وأعمال
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