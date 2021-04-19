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اخبار رياضية > الأهلي يتسبب في “خيبة أمل” الدحيل القطري
19/04/2021   3:52 م

الأهلي يتسبب في “خيبة أمل” الدحيل القطري

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أعرب مدرب فريق الدحيل القطري، صبري لموشي عن أسفه عقب نتيجة التعادل أمام الأهلي، في الدقائق الأخيرة من المباراة (1-1) في المواجهة التي جمعتهما، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

وأكد لموشي أنه يشعر بخيبة أمل على ما آلت إليه الأمور في النهاية، مشيراً الى أن فريقه فقد نقطتين لسوء الحظ، بعدما سدد أكثر من 29 كرة على المرمى.

وأضاف لموشي أن حينما لا تستغل الفرص لا بد أن تستقبل الأهداف، ربما من كرات ثابتة أو خطأ، وهذا واقع كرة القدم. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الدحيل لمواجهة نظيره الاستقلال الإيراني، ضمن الجولة الثالثة، في حين يلتقي الأهلي نظيره الشرطة العراقي.

الأهلي يتسبب في “خيبة أمل” الدحيل القطري

اخبار رياضية
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