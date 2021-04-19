“حاتم خيمي” يكشف عن سر تخليه عن رئاسة نادي الوحدة

كشف لاعب ورئيس نادي الوحدة سابقًا، حاتم خيمي، عن السبب الذي دفعه لعدم الترشح مجددًا لرئاسة النادي في عام 2019.
وذكر “خيمي”، وفقا لـ”المدينة”، أنه فكر في هذا الأمر لأول مرة، عندما تعرض لحالة إغماء في المباراة التي جمعت فريقه مع فريق الأهلي في ديسمبر عام 2018، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأضاف أنه علم حينها أنه عانى ارتفاعا شديدا في الضغط، لذلك أبلغ المسؤولين بترك رئاسة النادي، ولكنهم أصروا على استمراره لنهاية الموسم، وبعد ذلك تعرضت والدته لوعكة صحية، وأصبح أكثر ضغطًا، ومن هنا لم يترشح مجددًا في انتخابات رئاسة النادي.
ولفت إلى أن فريق الوحدة لكرة القدم حينها قدم موسما ممتازا برغم الظروف التي مرت عليهم، ومنها مغادرة المدرب فابيو كاريلي، ومشكلة ميدو، وغياب أنسيلمو دي مورايس بسبب إصابته، مبينًا أنه ترك فائضًا ماديًا في النادي بقيمة 22 مليونًا للإدارة التي تسلمت المهمة بعده.
وأبدى رئيس النادي حزنه على الوضع الحالي للفريق، متمنياً أن يجتاز الوحدة هذه المرحلة الصعبة، ليس في الفريق الأول فقط، بل بالنادي بأكمله، متمنيا أيضا التوفيق للإدارة الحالية.