وزير الداخلية: مستمرون في التصدي لكل ما يهدد أمن الوطن

أكد وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أن الوزارة مستمرة في التصدي بقوة وصرامة لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره.
وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بتوجيهات ودعم ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سخرت وزارة الداخلية كل إمكانياتها، وبذلت جهوداً استثنائية عبر خطط أمنية استباقية لمكافحة المخدرات وضبط مهربيها ومروجيها.
وأضاف وزير الداخلية، تحققت -بفضل الله- الكثير من الإنجازات والنجاحات في مواجهة هذه الآفة، والتصدي لأخطارها.
ويوافق اليوم 26 من شهر يونيو، اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يُعدّ يومًا عالميًا مهمًا يأتي ليؤكد أضرار المخدرات وأثرها في الأوطان والمجتمعات والأفراد، ما يستدعي محاربتها بشتى الطرق والوسائل للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، والمبادرة بالإبلاغ عن مهربيها ومروجيها، نظرًا لما يتسببون به من جرائم تستهدف بنية المجتمع في طاقاته وشبابه. وفق “أخبار 24”.
وقد أولت رؤية المملكة 2030 مكافحة المخدرات أهمية كبرى، كون أحد أهدافها المسندة إلى برنامج جودة الحياة يُعنى بتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتندرج تحت هذا الهدف العديد من المبادرات التي تستهدف مكافحة هذه الآفة، والوقاية منها، وتقديم الدعم والعلاج للمدمنين، ورفع الوعي بمخاطر الإدمان وآثاره السلبية على جودة حياة الفرد والأسرة، وتقوم بتنفيذها وزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والجهات ذات العلاقة”.