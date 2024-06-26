صالة جديدة بمطار حائل تستوعب 450 مسافراً يومياً

دشّن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، الصالة “التنفيذي” بمطار حائل الدولي، بطاقة استيعابية تصل إلى استقبال أكثر من 450 مسافرًا خلال اليوم الواحد.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “التنفيذي” جلبان الجلبان، أن ذلك يأتي ضمن مشروع تطوير وتحسين صالات “التنفيذي”، وفقاً للهوية الجديدة للشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل صالات “التنفيذي” بمطارات المملكة.
ولفت الجلبان إلى أن الصالة الجديدة تقع على مساحة إجمالية تبلغ 981 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للصالة زادت بنسبة 100%، حيث تتضمن مرافق متنوعة مجهزة بأحدث الأنظمة والمعدات لتقديم أفضل الخدمات المميزة للضيوف من كبار الشخصيات.
وأكد أمير حائل أن المطار يعدّ أيقونة مهمة وواجهة لخدمة ضيوف المملكة، نظرًا لموقع حائل الاستراتيجي والملاحي وأهمية المنطقة أثرياً وتراثياً، وتسجيل عدد من المواقع فيها بقائمة التراث العالمي في اليونسكو، وتعدد معالمها السياحية وتكويناتها الطبيعية، وإقبال المسافرين على وجهات المطار الداخلية منها والدولية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركة تتولى إدارة وتشغيل كافة صالات “التنفيذي” في مطارات المملكة، وتضم أكثر من 27 صالة لخدمة ضيوفها، وتعد بوابة استقبال ضيوف المملكة وتمثل ذراعاً قوية وحيوية لتحقيق استراتيجية منظومة الطيران المدني.