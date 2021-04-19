“هيئة النقل”: منع دخول المركبات الأجنبية القادمة للمملكة المتجاوزة للعمر التشغيلي

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الإثنين)، تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية (الأجرة، الحافلات، الشاحنات) القاصدة لأراضي المملكة عبر المنافذ البرية.
وأوضحت أنه لن يسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
وأشارت إلى أن تطبيق منع دخول المركبات الأجنبية عبر المنافذ البرية والتي تجاوزت العمر التشغيلي المعتمد، بدأ اعتباراً من 4 أبريل 2021.
وكشفت أنه سيتم تطبيق اشتراطات المركبات الأجنبية على النحو التالي: سيارات الأجرة 5 سنوات، الحفلات 10 سنوات، الشاحنات 20 سنة من سنة الصنع، ويحسب العمر التشغيلي للمركبة من بداية سنة الصنع.
وفق “أخبار 24”.