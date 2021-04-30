بالفيديو.. الشيخ السليمان يوضح المقصود بقول “الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات”

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان المقصود بجملة “الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات”، التي ذكرها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حديثه الأخير، ممثلا ذلك بفتاوى اقتصادية وطبية.
وقال إنه في وقتنا الحاضر نعيش بعض الاختلافات في الفتوى لبعض المسائل، ربما بعد 100 سنة، قد نُنتقد في هذه المسائل، مثل العملات الافتراضية، فيها إشكالات كثيرة كالبتكوين وغيرها، فلا نعرف ما هي، وربما تخرج فتاوى الآن بتحريمها، والبعض يتوقف، وربما بعد 100 سنة يستغربون من هذه الفتوى، ويقولون كيف أفتينا بها.
وأضاف أن الاجتهاد موجود على مر الأزمان والتاريخ وسيبقى، ولذلك نجد أن العادة محكمة في كل بلد، والعادات تختلف من بلد لبلد، وتختلف فيها الأحكام، كما نجد أن العادات في شمال المملكة تختلف عن العادات في جنوبها، وفي المملكة عن البلاد الإسلامية الأخرى.
وأشار إلى أن العادات من الشرع، ولذلك تصدر بعض الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالعادات، ونجد أن الاجتهاد أمره مفتوح، وهناك اختلاف بين الفقهاء على مر التاريخ، حتى فتاوى اللجنة الدائمة ربما أفتوا بأمر في زمن سابق، ثم تبين لهم أمر آخر.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذا الأمر الأخير يظهر في بعض الفتاوى الطبية، فالمفتي يفتي بما ظهر له، ثم لما تحقق وجلس مع الطبيب بخصوص المسألة نجد أن الفتوى تتغير، بعد أن سمع من المختص بهذا الجانب، وهكذا نقيس على ذلك في كثير من المسائل التي نعيشها.
فضيلة الشيخ د. عبدالسلام السليمان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى
(الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والعادات) pic.twitter.com/uDfbz1TOQK
— الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) April 30, 2021