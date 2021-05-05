الرياض ثالث أسرع مدينة في العالم من حيث سرعة شبكات الجيل الخامس

احتلت الرياض مركزًا متقدمًا من حيث سرعة شبكات الجيل الخامس في قائمة المدن الأسرع على مستوى العالم.
وجاءت الرياض في المركز الثالث بالتصنيف الذي أصدرته شركة خرائط التغطية اللاسلكية “أوبنسيجنال”، وذلك بعد تسجيل سرعة 317.3 ميجابت في التنزيل، فيما تربعت مدينة جيونجو الكورية الجنوبية على صدارة القائمة بسرعة تنزيل تبلغ 415.6 ميجابت في الثانية، تليها مدينة هسينشو التايوانية بسرعة تنزيل 360.1 ميجابت.
وتعد الرياض إحدى ثلاث عواصم موجودة بالقائمة التي تضم أعلى 10 مدن على مستوى العالم من حيث سرعات الجيل الخامس، بجانب دبلن وطوكيو. وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى البلدان، سجلت كوريا الجنوبية أعلى سرعات تنزيل لشبكات الجيل الخامس بمتوسط 361 ميجابت في الثانية، ثم تايوان بالمركز الثاني بـ309.9 ميجابت في الثانية، يليها الإمارات 269 ميجابت في الثانية، وأستراليا واليابان بـ239.6 ميجابت و231.5 ميجابت.