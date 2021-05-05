يُمنح لـ 4 فئات تقديرًا لدورهم الوطني.. ما هو وشاح الملك عبدالعزيز ولمن يمنح؟

يعتمد نظام الأوسمة في المملكة على عدد من المعايير، حيث تُمنح بأوامر ملكية للملوك ورؤساء الدول والشخصيات المدنية والعسكرية الوطنية والأجنبية؛ تكريماً لهم، أو تقديراً لما قاموا به من أعمال، أو لتخليد وقائع مهمة، أو لتسجيل مناسبات ذات قيمة وطنية.
وتتنوع الأوسمة في المملكة وفقا لدرجاتها، حيث تضم أوسمة الدرجة الأولى “قلادة بدر الكبرى” و”قلادة الملك عبدالعزيز”، أما أوسمة الدرجة الثانية تشمل “وشاح الملك عبدالعزيز”، و”وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية”.
وتتضمن أوسمة الدرجة الثالثة “وسام الملك عبدالعزيز”، ويأتي في الدرجة الرابعة “وسام الملك سعود”، و”وسام الملك فيصل”، و”وسام الملك خالد”، و”وسام الملك فهد”، و”وسام الملك عبدالله”.
وتعد “قلادة بدر الكبرى” و”قلادة الملك عبدالعزيز”، هما أرفع الأوسمة في المملكة درجة في التكريم، ولا تمنحان إلا تكريماً للملوك ورؤساء الدول، ويحملهما خادم الحرمين الشريفين تبعاً لمبايعته ملكاً.
ووفقا لنظام الأوسمة في المملكة، فيُمنح وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، للوزراء والسفراء السعوديين والأجانب ممن قدموا للدولة خدمات جليلة غير عادية، ويتضمن 5 درجات هي: الدرجة الممتازة، والدرجة الأولى، والدرجة الثانية، والدرجة الثالثة، والدرجة الرابعة. وفق “أخبار 24”.
ويُمنح هذا الوسام كنوع من التقدير لمن قدم خدمات كبرى للدولة أو لإحدى مؤسساتها، أو قام بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية مهمة، أو قدم تضحيات كبيرة.
ويقدم وشاح الملك عبدالعزيز، للأشخاص المذكورين فيما يأتي :
– أعضاء مجالس الوصاية على العرش أو من في مستواهم.
– أولياء العهد وأمراء الأسر المالكة.
– رؤساء مجالس الوزراء.
– رؤساء الهيئات النيابية ومن في درجتهم.