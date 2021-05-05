الخطوط السعودية: لم تثبُت إصابة أي ضيف أو حالة عدوى بكورونا حتى اليوم على متن رحلاتنا

أوضحت الخطوط السعودية أنه لم تثبُت إصابة أي ضيف أو حالة عدوى بفيروس كورونا (كوفيد١٩) منذ فبراير ٢٠٢٠م حتى اليوم على متن رحلاتها، التي سافر عليها 10 ملايين ضيف على متن 100 ألف رحلة.
وقالت الخطوط، تزامناً مع رفع تعليق سفر المواطنين، إن ذلك يؤكد استحقاق الخطوط السعودية تصنيف APEX “الماسي” ضمن أفضل عشر شركات طيران أماناً صحياً على مستوى العالم.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الإثنين 5 شوال 1442هـ، الموافق 17 مايو 2021، وذلك لعدد من الفئات.
وأكدت شركة الخطوط السعودية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات الرسمية ذات العلاقة، استكمال جاهزية التشغيل لكافة شركاتها، استعداداً لرفع تعليق سفر المواطنين.
وفق “أخبار 24”.