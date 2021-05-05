بالفيديو.. منصور بن مشعل يكشف سبب دعمه لماجد النفيعي.. ويوجه رسالة لجماهير الأهلي

كشف العضو الشرفي الذهبي بنادي الأهلي، الأمير منصور بن مشعل، عن السبب وراء دعمه لملف ماجد النفيعي، للفوز برئاسة مجلس إدارة النادي لمدة 4 مواسم مقبلة.
وقال “منصور بن مشعل” في تصريحات صحفية، عقب انتهاء الجمعية العمومية: “أنا دعمت ماجد النفيعي لأنه يمتلك الملف الأقوى كما أنه يمتلك إمكانات ولديه خبرة كبيرة”.
وأوضح منصور بن مشعل: “أنا أعطيت صوتي للحق.. ماجد النفيعي قدها وقدود.. وأنا مع الأهلي في أي وقت، ولن أتخلى عن النادي، لذلك سأكون دائما داعم للرئيس الجديد”.
ووجه الأمير منصور بن مشعل رسالة إلى جماهير الأهلي، قائلًا: “أهم شيء أن نقف مع الرئيس الجديد، ولا نتصيد له الأخطاء، لأنه عليه عبء ثقيل، من إدارتين سابقتين”.
وفق “أخبار 24”.