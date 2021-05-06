الأمير سعود بن تركي يكشف سبب ابتعاده.. ورأيه في إدارة “فهد بن نافل”

قال رئيس نادي الهلال الأسبق، الأمير سعود بن تركي، إن سبب ابتعاده عن الساحة الرياضية يعود لكونه خارج المملكة لظروف عائلية خاصة آخر 10 أعوام.
وأضاف الأمير سعود بن تركي وفقاً لـ “الرياضية”: “أكثر الذين يتغيبون عن الوسط الرياضي يكون لهم حضور على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو لم يظهروا في الإعلام ولكن للأسف أنا ضعيف جدًا، ويغضب الكثير مني بسبب عدم الرد على رسائلهم وبعضهم من الأهل”.
وأتم رئيس نادي الهلال الأسبق تصريحاته بالإشادة بالإدارة الحالية بقيادة فهد بن نافل قائلاً: “عملها احترافي، وأتمنى الصبر وسنرى النتائج قريبًا، وسمعت عن وجود دعوة لاجتماع أعضاء شرف، ولا بد من حضور أعضاء شرف ذهبيين، هذا العدد لا يوجد حتى الآن في الهلال ولكي نتمكن من عقد اجتماع أعضاء شرف لا بد أن يكون به أعضاء ذهبيون كُثر”.