لم يتمالك إمام الحرم المكي الشيخ سعود الشريم دموعه خلال خطبة اليوم الجمعة، التي حضّ فيها المصلين على المبادرة بالأعمال الصالحة في الأيام المتبقية من العشر الأواخر من شهر رمضان واستدراك ما مضى.
وحثّ الشريم عموم المسلمين على إخراج زكاة الفطر، التي افترضها الله سبحانه على كل مسلم، قائلاً: “هي طهر لكم وشكر لخالقكم، فأدوها كما افتُرضت عليكم عن الذكر والأنثى والصغير والكبير وعمن تقوم بنفقته، وصدقة الفطر تكون مما يطعم الناس”.
وتأثر الشيخ الشريم خلال الخطبة وحديثه عن الزكاة، داعياً الله أن يتقبل منا جميعاً الصيام والقيام وصالح الأعمال.
وفق “أخبار 24”.