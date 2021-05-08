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أخبار محلية > بالفيديو.. رحالة سعودي: أنا ضد فكرة “أن المملكة وجهة سياحية بديلة”.. وهذه المنطقة أبهرتني
08/05/2021   8:38 ص

بالفيديو.. رحالة سعودي: أنا ضد فكرة “أن المملكة وجهة سياحية بديلة”.. وهذه المنطقة أبهرتني

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قال الرحالة السعودي إبراهيم سرحان، إنه ضد فكرة أن المملكة وجهة سياحية بديلة؛ بل بالعكس أن بها عدة مناطق جميلة جداً، كما أن فيها العديد من الثقافات المبهرة التي تجذب السياح، ولو وجدت خارج المملكة لسافر إليها.  

ولفت خلال لقائه ببرنامج “الليوان “على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن هناك منطقة حدودية بين منطقتي جازان وعسير أدهشته بثرائها الثقافي المتنوع، مشيراً إلى أنه تردد عليها منذ 4 سنوات.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رحالة سعودي: أنا ضد فكرة “أن المملكة وجهة سياحية بديلة”.. وهذه المنطقة أبهرتني

أخبار محلية
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