أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود ‏الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ ‏بغروب شمس هذ اليوم (الإثنين) الثامن والعشرين من رمضان، ويستمر حتى وقت صلاة العيد.‏

وأكد الخثلان أن الزكاة تخرج للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومقدارها ‏صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادل 2.25 كيلوجرام من ‏الأرز تقريبًا، وتخرج من قوت أهل البلد.‏

وأشار إلى أن قوت أهل البلد في السعودية ودول الخليج وغالبية ‏الدول العربية هو الأرز، وهو طعام طيب ومن أفضل ما ‏تخرج منه زكاة الفطر.‏

وفق “أخبار 24”.