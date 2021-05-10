أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، أن وقت إخراج زكاة الفطر يبدأ بغروب شمس هذ اليوم (الإثنين) الثامن والعشرين من رمضان، ويستمر حتى وقت صلاة العيد.
وأكد الخثلان أن الزكاة تخرج للمستحقين من الفقراء والمساكين، ومقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادل 2.25 كيلوجرام من الأرز تقريبًا، وتخرج من قوت أهل البلد.
وأشار إلى أن قوت أهل البلد في السعودية ودول الخليج وغالبية الدول العربية هو الأرز، وهو طعام طيب ومن أفضل ما تخرج منه زكاة الفطر.
وفق “أخبار 24”.