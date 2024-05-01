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جديد المحليات > إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات
01/05/2024   1:19 م

إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد التحقيق في عددٍ من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أبريل 2024، تورط فيها 166 مواطنا ومقيميا في 7 وزارات بجرائم فساد، وتم توقيفهم.

وقالت الهيئة إنها نفذت خلال الشهر الماضي 1790 جولة رقابية، وحققت مع 268 مشتبهاً به في وزارات: الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والعدل، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأضافت أنه تم إيقاف 166 مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، وذلك لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال، مشيرة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

جاري استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء

وفق “أخبار 24”.

إيقاف 166 متهماً بقضايا فساد في 7 وزارات

جديد المحليات
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