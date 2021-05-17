رئيس هيئة السياحة يؤكد جاهزية المملكة لاستقبال السياح والترحيب بهم من جديد

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، جاهزية المملكة لفتح أبوابها واستقبال السياح والترحيب بهم من جديد.
وأضاف أن مشاركة الهيئة في معرض “سوق السفر العربي” المقام حاليًا بمركز دبي التجاري العالمي؛ جاء بهدف إطلاع العالم على ما تملكه المملكة من كنوز سياحية وتنوع طبيعي، ومناخي، وثقافي، واجتماعي.
وأشار إلى أن الهيئة تستهدف أيضا من المشاركة في المعرض بناء شراكات وثيقة ورفيعة المستوى تثري منظومة السياحة الوطنية، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير العروض والتجارب التي تجذب السياح من داخل المملكة وخارجها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المعرض يستمر لمدة 3 أيام، ويسلط جناح الهيئة السعودية للسياحة به الضوء على أجمل ما تتميز به المملكة من منتجعات في البحر الأحمر، ومناطق تاريخية في محافظة العُلا والدرعية التاريخية وغيرها.