بالفيديو.. أكثر من 300 مركبة تغادر إلى قطر عبر “منفذ سلوى” بعد رفع قيود السفر

شهد “منفذ سلوى” الحدودي، خلال الساعات الماضية، عبور نحو 310 مركبات إلى دولة قطر، وذلك بالتزامن مع رفع قيود سفر المواطنين إلى خارج المملكة.
ووثق تقرير مصور بثته قناة “الإخبارية” صباح اليوم (الإثنين)، عبور أعداد محدودة من المركبات باتجاه الأراضي القطرية، فيما أهابت الجهات المعنية بالمسافرين الاطلاع على تعليمات السفر للدول المسموح بالسفر إليها.
وتنص تعليمات السفر إلى قطر على تطبيق الحجر الصحي لمدة أسبوع على مَن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما لا ينطبق ذلك على مَن أخذ الجرعتين من اللقاح وكذلك الأطفال. وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في الثاني من مايو الجاري رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، اعتباراً من اليوم الإثنين، وذلك للمحصنين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، والذين مر 14 يومًا على تلقيهم جرعة واحدة، والمتعافين منذ أقل من 6 أشهر.
فيديو | مراسل #الإخبارية من #منفذ_سلوى: بعد فتح باب السفر وحتى هذه اللحظة عدد المركبات المغادرة 310 إلى #قطر #برنامج_اليوم pic.twitter.com/QhvQs4jrd3
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) May 17, 2021