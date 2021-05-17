“حقوق الإنسان” تدين الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وتشيد بموقف المملكة

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، عن استنكارها وإدانتها الشديدة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقتل للمدنيين والأطفال والنساء وتدمير البنية التحتية، ومن انتهاك صارخ لحرمة المسجد الأقصى وترويع للمصلين وتهجير للسكان.
وأكدت أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ حقوق الإنسان، معتبرة أنه تحدٍ سافر للعالم يؤكد من جديد نهج إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والقصف الهمجي، داعية المنظمات الدولية المعنية بمد يد العون والمساعدة للمنكوبين والمهجرين في قطاع غزة، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مشروع الإبادة الجماعية الذي تمارسه. وفق “أخبار 24”.
وأشادت بموقف المملكة التي تقف إلى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، وتعمل على الدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس وحقوق المصلين في المسجد الأقصى.