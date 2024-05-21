المملكة بوابة “السياحة الكورية” للتوسع بالشرق الأوسط

أعلنت منظمة السياحة الكورية (KTO) افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في المملكة بالرياض، في خطوة استراتيجية لتوسيع وجودها في الشرق الأوسط وتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة في جهود المنظمة لتعزيز حضورها في السوق السعودية، بالتزامن مع الأداء السنوي الإيجابي لسوق السياحة الكورية في 2023، حيث ارتفعت أعداد الزوار بنسبة 63% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة (كوفيد-19)، مع ارتفاع أعداد السياح الدوليين ونمو ملحوظ في السياحة الوافدة من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
وقامت منظمة السياحة الكورية بتعيين آفياربس، الممثل الرسمي لها للتسويق والعلاقات العامة في المملكة، حيث ستقود الشركة العالمية الرائدة في مجال السياحة والطيران والضيافة والاتصالات والتي تضم شبكة عالمية من 70 مكتبًا في 65 دولة.
وستسعى منظمة السياحة الكورية عبر مكتبها الجديد في الرياض، لتعزيز مكانة كوريا كوجهة سفر مفضلة للمسافرين السعوديين الباحثين عن عطلات في الخارج ترتكز على السياحة الثقافية وسياحة تناول الأطعمة والتسوق، والتكلفة المعقولة. كما سيعمل مكتب المنظمة على زيادة أعداد الزوار من المملكة والمنطقة على نطاق أوسع، وزيادة الإنفاق، وإطالة مدة إقامة الزوار في كوريا. وفق “أخبار 24”.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لقسم السياحة الدولية في منظمة السياحة الكورية، هاك جو لي، إن كوريا تتحول بسرعة إلى وجهة سفر مفضلة للمسافرين من المملكة والمنطقة بشكل أوسع؛ كونها تقدم مزيجاً مبهجًا من تجارب السفر الاستثنائية وتجارب التسوق المميزة الخاصة بالوجهة، بالإضافة إلى تجارب الانغماس الثقافي، ومغامرات الطهي وتناول الأطعمة. وتعتبر كوريا مركزا رائدا في مجال سياحة التجميل والسياحة العلاجية لا تزال آخذة في الارتفاع.
وأضاف: “تتميز كوريا بأجوائها المثالية للعائلات ووفرة التجارب؛ وننتظر بشوق زوارنا من المملكة، حيث سيكتشفون بأنفسهم حرارة الترحيب وكرم الضيافة بمجرد أن تطأ أقدامهم أرض كوريا وإلى حين وداعهم في المطار”.