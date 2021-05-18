شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة، انطلاق الرحلات الدولية وفقاً لتطبيق قرار السماح للمواطنين بالسفر الدولي مع التقيد بالإجراءات الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وحرصت إدارة المطار على تنفيذ كل الإجراءات الوقائية لحماية المسافرين قبل صعودهم للطائرة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس سليمان البسام، ومدير عام المطار عصام بن فؤاد نور، ومسؤولي الجهات الحكومية بالمطار.
وكانت وزارة الداخلية قد اعتمدت صباح أمس (الإثنين)، سريان قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك لعدد من الفئات.
وفق “أخبار 24”.