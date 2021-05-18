بماذا رد الملك عبدالعزيز على مرسول والده حينما طالبه بوقف التحرك نحو الرياض خوفاً على حياته؟

روت دارة الملك عبدالعزيز قصة المرسول الذي بعثه الإمام عبدالرحمن آل سعود لابنه الملك عبدالعزيز، حينما كان يهمّ بالتوجه نحو الرياض لتحقيق هدفه باستردادها، وذلك خوفاً على حياته، وماذا كان رد المؤسس.
وأوضحت أن الملك عبدالعزيز رد على حامل رسالة والده بالقول: “سلم على الإمام وخبّره بما رأيت، واسأله الدعاء لنا وقل له: موعدنا إن شاء الله في الرياض”.
جدير بالذكر أن يوم أمس (الإثنين) كان الخامس من شهر شوال والذي يوافق ذكرى استرداد مدينة الرياض على يد الملك المؤسس، والتي كانت البداية لتأسيس الدولة.
وفق “أخبار 24”.