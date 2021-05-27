تعرف على المواد الدراسية الجديدة والمطورة خلال العام الدراسي القادم

أكدت وزارة التعليم أن العام الدراسي الجديد 1443هـ سيشهد تطوير الخطط الدراسية وإضافة مناهج تعليمية جديدة.
وستشمل الخطط إثراء محتوى مادتي الرياضيات والعلوم، وإعادة تشكيل مصفوفة المدى والتتابع وصياغة الأهداف وزيادة المفردات والمحتوى لكل صف ورفع مستوى التدريبات والتطبيقات .
فيما سيبدأ تقديم اللغة الإنجليزية إلى الصف الأول الابتدائي، وتطبيق سلسلة عالمية جديدة ومتقدمة للمرحلة الابتدائية، وكذلك للمرحلة الثانوية، إضافة لتطوير مناهج التربية الخاصة من خلال 21 منهجًا جديدًا ومطورًا.
وسيوسع نطاق تدريس اللياقة والتربية البدنية لتشمل الفتيات، وتطوير مناهج التربية الفنية لتشمل الفنون التشكيلية والبصرية والأدائية، وتدريس مادة المهارات الرقمية بداية من الصف الرابع الابتدائي وتطبيق سلسلة عالمية جديدة.
وستدرس مادة التفكير الناقد للصف الثالث المتوسط، والأول ثانوي إضافةً لتطبيق مناهج جديدة، وتدريس مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس بدءًا من الصف الأول الابتدائي وحتى الثالث المتوسط وتطوير مناهج لذلك.
فيما ستطبق مادة المهارات الحياتية والأسرية بدءًا من الصف الأول الابتدائي، وحتى الثالث المتوسط في مناهج موحدة للبنين والبنات، مع تطوير مناهج الدراسات الاجتماعية لإثراء قيم المواطنة وتعزيز الشخصية الوطنية.
كما ستشهد مناهج الدراسات الإسلامية تطويرًا، على أن تُجمع في كتاب واحد، مع المحافظة على الأهداف التعليمية لكل صف.
وأشار إلى أنه سيشهد العام الدراسي المقبل رفع عدد الحصص لتكثيف نواتج التعلم للمواد التي تتطلب ذلك، وتوزيع أمثل للساعات التدريسية بناء على الاحتياج الفعلي لمتطلبات المفردات والأهداف التعليمية، وتطوير خطط التربية الخاصة ومدارس تحفيظ القرآن. وفق “أخبار 24”.
وكشفت الوزارة في إطار إعلانها الخطة الدراسية والتقويم الدراسي الجديد الأربعاء، أنه سيتم تطبيق خطة السنة الأولى المشتركة في مسارات المرحلة الثانوية.