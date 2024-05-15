“زين” تستثمر 1.6 مليار ريال لتوسيع انتشار الـ”5G”

كشفت شركة الاتصالات المتنقلة “زين السعودية”، عن ضخ استثمارات بقيمة 1.6 مليار ريال، ضمن خطة لتوسعة بنيتها التحتية وشبكتها من الجيل الخامس (5G)، ومنظومة خدماتها الرقمية، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحقيق الشمولية الرقمية على مستوى المملكة، وتمكين بنية تحتية رقمية متطورة توفر أفضل تجربة عميل.
وتستهدف “زين السعودية” من هذه الاستثمارات، أن تصبح أول مُشغل اتصالات يخدم المشاعر المٌقدسة بتقنية الجيل الخامس (5G)، بشكل كامل عبر جميع أبراجها، لتحقق أثار مُباشرا على مستوى تغطيتها من شبكة الجيل الخامس، التي وصلت تغطيتها إلى 66 مدينة في الوقت الحالي، لتصل التغطية إلى 122 مدينة ومحافظة حول المملكة.
وبحسب زين السعودية سوف يتم تغطية أكثر من 66% من المناطق المأهولة بالسكان بخدمات وحلول الجيل الخامس (5G)، وسيتم توظيف 45% من خطة التوسع الجديدة لدعم تقنيات الجيل الخامس المتقدمة؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية.
وأكدت أن هذه الاستثمارات ستعزز من فرص التمتع بتجربة رقمية مميزة للأفراد والأعمال، لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين المدن الذكية، كما تدعم هذه الاستثمارات جهود “زين السعودية” للإسهام في تعزيز الطاقة الاستيعابية الرقمية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن؛ والمساهمة في تحقيق مستهدفات المملكة بالوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، وتقديم تجربة رقمية استثنائية لجميع الحجاج والمعتمرين تعزز تجربتهم الروحانية والثقافية. وفق “أخبار 24”.
وبين الرئيس التنفيذي للشركة المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، أن أبرز ما يميز هذا الاستثمار النوعي هو اتساع دائرة الأثر الذي سيحدثه ليمسّ التجربة الرقمية للأفراد والمؤسسات، ويسهم في انتقال المملكة ومواكبتها لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة؛ إلى جانب الدور المهم لهذه الخطوة في تسخير التقنية لإثراء الرحلة الروحانية للحجاج والمعتمرين، من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة وتوفير سرعات أعلى بأوقات استجابة قياسية.