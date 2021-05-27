طيار يستغرق في النوم 40 دقيقة .. ونهاية غير متوقعة للرحلة

استغرق طيار أسترالي في النوم لمدة 40 دقيقة متواصلة خلال تحليقه بطائرة ركاب صغيرة، حتى تجاوزت الطائرة المطار المقرر الهبوط فيه.
وتعود الواقعة لشهر يوليو الماضي، عندما كانت الطائرة في رحلة داخلية في أستراليا من مدينة كيرنز إلى مدينة ريدكليف، إلا أن التحقيق بشأنها انتهى مؤخرًا.
وكانت الرحلة من نوع “إعادة التموضع”، ما يعني عدم وجود ركاب على متن الطائرة التي تتسع لـ 9 ركاب بالإضافة إلى الطيار، وهي من طراز سيسنا 208 كارافان.
وتم اكتشاف الأمر عندما حاول برج المراقبة الاتصال بالطيار طيلة 40 دقيقة لإبلاغه بالهبوط الوشيك في مطار ريدكليف، ولكنهم لم يتلقوا أي رد، وحاولوا تنبيه الطيار عبر طائرة قريبة، حيث اقترب قائد طائرة منه في محاولة لإطلاق نظام تنبيه المرور، إلا أن المحاولة باءت بالفشل ولم تنجح في إيقاظ الطيار النائم. وفق “أخبار 24”.
وبعد تحليق الطائرة على بعد 111 كيلومترا جنوب شرقي المطار في المحيط الهادئ، استيقظ الطيار وأبلغ مركز المراقبة الجوية بما حدث، حتى هبطت الطائرة بسلام في مطار غولد كوست الذي يبعد عن مطار ريدكليف بمسافة 125 كم.