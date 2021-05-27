شاهد .. مناورات “تمرين عين الصقر 2” بين القوات الجوية السعودية واليونانية

استمرت اليوم الخميس مناورات تمرين “عين الصقر 2” بين القوات الجوية السعودية واليونانية، بقاعدة الملك فيصل الجوية، بحضور قائد القاعدة اللواء الطيار الركن ناصر القحطاني، ورئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، الفريق الأول كونستانتينوس.
وانطلقت مناورات تمرين “عين الصقر 2″، أول أمس (الثلاثاء)، بتنفيذ طلعات جوية مشتركة تضمنت تدريبات دفاعية وهجومية وعمليات إسناد جوي.
وأشار اللواء القحطاني إلى أن تمرين “عين الصقر 2” يهدف إلى تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها، وتبادل الخبرات العسكرية لما فيه صالح البلدين.
وفق “أخبار 24”.