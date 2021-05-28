هل الرؤيا الصالحة تدل على صلاح صاحبها؟ المصلح يجيب

أوضح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم الشيخ خالد المصلح، أن الرؤيا الصالحة مرتبطة بصدق الإيمان عند المسلم، مبينًا أنه كلما اكتمل إيمان الإنسان كان ما يراه في المنام أقرب إلى الواقع.
وأضاف، خلال لقائه على قناة “الرسالة”، أن ما يراه الإنسان مما يكون فيه واقعًا محل اختلاف، فمن الناس من يرى أنها أضغاث أحلام، ومنهم من يرى أنها أشياء تشير إلى أمور في حياته، حتى أنه إذا استيقظ رآه كفلق الصبح. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرؤيا جزء من 46 جزءًا من النبوة، مشيرا إلى أنه في جميع الأحوال ينبغي للإنسان أن يتقي الله في اليقظة.
هل الرؤيا الصالحة تدل على صلاح صاحبها#خالد_المصلح #دروس_المصلح #برامج_المصلح #يوم_الجمعة #خطب_المصلح #فتاوى_المصلح @Dr_almosleh pic.twitter.com/OSjbKJH7rx
— خالد المصلح (@Dr_almosleh) May 27, 2021