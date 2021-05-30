نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري
30/05/2021   10:59 م

التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري

+ = -
729

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر حملتها الاعلانية “معاشي باختياري” التي أطلقتها خلال هذا الأسبوع أصحاب المنشآت والمشتركين للاشتراك في تأمين الاشتراك الاختياري ليتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي بعد تركهم العمل.

وأوضحت أن نظام التأمينات الاجتماعية أتاح لفئات من السعوديين الاشتراك في فرع المعاشات اختياريا وتطبق عليهم الأحكام المطبقة على المشتركين إلزاميا، حيث يمكن للمشترك الاختياري الاستفادة من العديد من المنافع كمعاش التقاعد، والتقاعد المبكر، ومعاش العجز غير المهني، كما يستفيد أفراد عائلة المشترك من المعاش في حالة الوفاة.

وبينت أن الفئات التي يحق لها الاشتراك الاختياري هم المشتغلون بالمهن الحرة أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو في مجال الخدمات، إضافة إلى الحرفيون، والسعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، والسعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لا يخضعون إلزامياً لنظام التأمينات، وكذلك كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات.

وحول نسبة التحمل ذكرت المؤسسة أن المشترك يدفع 18% من قيمة الشريحة التي يختارها من الشرائح المحددة عن كل شهر اشتراك والتي تبدأ من 1200 ريال، وتنتهي عند 45 ألف ريال، أما المشترك الذي لديه مدة اشتراك الزامية سابقة، فتكون الشريحة التي يمكنه البدء بها هي الشريحة المساوية أو التالية لآخر أجر اشتراك مسجل له لدى المؤسسة. وفق “أخبار 24”.

وعن آلية التقدم للتسجيل في الاشتراك الاختياري، أوضحت المؤسسة أن الخدمة متاحة من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة www.gosi.gov.sa

التأمينات الاجتماعية تدعو أصحاب العمل للاستفادة من منافع الاشتراك الاختياري

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885156145.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.