بين الماضي والحاضر .. تعرّف على مدة السفر بين بعض مناطق المملكة

استعرضت وزارة النقل، اليوم (الخميس)، مدة الترحال بين مناطق المملكة قبل وبعد تعبيد شبكة الطرق التي تبلغ أطوالها 75 ألف م، وذلك تحت عنوان “قرّبنا المسافات”.
وأوضحت الوزارة أن مدة الترحال قديماً بين الرياض ومكة المكرمة كانت تستغرق 18 يوماً، ولكن بعد تعبيد الطرق أصبحت تستغرق 9 ساعات فقط.
كما كانت المسافة بين الرياض والقصيم تستغرق 5 أيام وأصبحت 4 ساعات فقط، أما بين الرياض وحائل فكانت تستغرق 9 أيام والآن تستغرق 7 ساعات فقط
فيما كانت المسافة بين الرياض والأحساء تستغرق 6 أيام واليوم تستغرق 3 ساعات فقط، وبين الرياض ووادي الدواسر 6 أيام واليوم تستغرق 6 ساعات فقط.
وأكدت أن الوزارة أسهمت على مدار التاريخ في ربط مناطق المملكة كافة، إلى أن أصبحت الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمية 2019.
وفق “أخبار 24”.