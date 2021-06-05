“براغانتينو” البرازيلي يكشف موقفه من عرض الاتحاد لضم “كلاودينهو”

دخلت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات مع لاعب ريد بل براغانتينو البرازيلي كلاودينهو، لتدعيم خط وسط الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شيرا، أن إدارة الاتحاد مهتمة بالتعاقد مع لاعب وسط الفريق البرازيلي.
وأوضح نيكولو شيرا عبر حسابه على موقع تويتر، أن زينت الروسي ولايبزيج الألماني مهتمان بالتعاقد مع كلاودينهو من ريد بل براغانتينو. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن نادي براغانتينو رفض عرضاً ضخماً من الاتحاد لضم كلاودينهو خلال الأسابيع الماضية، ويريد الحصول على عرض مالي بـ13 أو 15 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب البرازيلي.