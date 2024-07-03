الملحقية بلندن للمبتعثين: احذروا المخاطر السيبرانية

حذرت الملحقية الثقافية للمملكة في بريطانيا، المبتعثين السعوديين، من خطورة التعرض لمخاطر سيبرانية، بسبب السماح لجهات غير معروفة بالوصول إلى بياناتهم الشخصية.
وقالت الملحقية، إنه نظراً لما لوحظ من بعض الحسابات المتصيدة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تقوم بنشر استبيانات تستهدف جمع بيانات الطلبة المبتعثين، “نود التذكير بأخذ الحيطة وعدم السماح بالوصول إلى بياناتكم الشخصية من قبل جهات غير معروفة أو موثوقة مما يعرضكم للمخاطرة السيبرانية”.
وكانت الملحقية ذاتها، قد نفت الشهر الماضي وجود أي صلة لوزارة التعليم بأحد الاستبيانات المتداولة، داعية المبتعثين لتوخي الحذر من إعطاء معلوماتهم أو بياناتهم الشخصية لأي جهة غير رسمية أو غير معروفة.وفق “أخبار 24”.