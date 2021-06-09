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أخبار محلية > الشرطة النمساوية تعلن سقوط عصابة دولية لتهريب الكبتاغون اللبناني إلى السعودية
09/06/2021   4:01 م

الشرطة النمساوية تعلن سقوط عصابة دولية لتهريب الكبتاغون اللبناني إلى السعودية

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أطاحت الشرطة النمساوية بعصابة دولية من تجار العقاقير المخدرة والمنشطات، إثر تورطهم في شحن نحو 30 طناً من الكبتاغون إلى المملكة في السنوات القليلة الماضية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن قيمة المخدرات قُدرت بنحو 150 مليون يورو، مؤكدة أن قوات الشرطة اعتقلت 15 من عناصر الشبكة بعد تحقيق استمر لـ3 سنوات.

ويأتي ذلك بعدما نجح المحققون الجنائيون في سالزبورغ، بالتعاون مع زملائهم في الدول الأخرى، بمراقبة عصابة المخدرات والتنصت عليها.

وتمكنت الشرطة، وفقا لموقع “argoviatoday”، من القبض على 13 مشتبهًا في النمسا، واثنين آخرين في ألمانيا، واعترف بعضهم بما نسب إليهم. وفق “أخبار 24”.

الجدير بالذكر أنه تم تصنيع الكبتاغون الذي تاجرت فيه العصابة في لبنان، وتم تهريبه إلى النمسا من خلال إخفائها في تجويفات لفائف من الأغطية البلاستيكية.

الشرطة النمساوية تعلن سقوط عصابة دولية لتهريب الكبتاغون اللبناني إلى السعودية

أخبار محلية
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