بالفيديو.. الرئيس التنفيذي لـ”تطوير الدرعية” يتحدث عن كواليس لقاءاته بولي العهد

تحدث الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري انزيريلو، عن كواليس لقاءاته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال انزيريلو، إن ولي العهد يتمتع بذكاء يميزه عن غيره، فهو يقرأ الأمور بصورتها الشاملة بطريقة منهجية، مبينا أنه يدرس الأمور معهم بإتقان ويتمتع بذاكرة تصورية لافتة.
وأوضح أنه عند مغادرة الاجتماعات مع ولي العهد، فإن الأمر لا ينتهي عند ذلك، حيث يقوم الأمير بعد يوم أو يومين أو حتى 5 أيام، بالاتصال به لإعطائه اقتراحات حول مشروع بوابة الدرعية، مؤكدا أن ولي العهد يعطيهم تفاصيل للمشروع لم ينتبهوا لها هم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن المخططات الرئيسية تطورت إلى رؤية أوسع لجعل الرياض واحدة من المدن العشر الكبرى في العالم.
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو متحدثًا عن كواليس لقاءاته بسمو ولي العهد:
“هذه الأسئلة التي لطالما كررها علي سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية” pic.twitter.com/Jrs3UDdeuW
— هيئة تطوير بوابة الدرعية (@DGDA_SA) June 16, 2021