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أخبار محلية > بالفيديو.. هل يلتقي الأموات ببعضهم ويعرفون أعمال الأحياء؟.. الشيخ “الخثلان” يرد
18/06/2021   8:19 ص

بالفيديو.. هل يلتقي الأموات ببعضهم ويعرفون أعمال الأحياء؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

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أجاب الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، عن سؤال حول مدى صحة التقاء الأموات ببعضهم، مشيراً إلى أن كل الأحاديث الواردة في هذا الشأن ضعيفة.  

وقال الخثلان، إن الظاهر من النصوص بأن الميت لا يلتقي بغيره من الأموات أو الأحياء عند المنام؛ كون الميت مشغولاً بنفسه.  

وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أن عالم البرزخ عالم غيبي لا يدركه البشر ولا يعرفون عنه شيئاً إلا ما جاء به الوحي.  وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن القول بأن الأموات يلتقون ويتزاورون ويعرفون أعمال الأحياء لا دليل عليه، ولا مجال فيه لاجتهاد العقل البشري دون وجود دليل. 

 

بالفيديو.. هل يلتقي الأموات ببعضهم ويعرفون أعمال الأحياء؟.. الشيخ “الخثلان” يرد

أخبار محلية
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