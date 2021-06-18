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أخبار محلية > “توكلنا” يعلن اعتماد إبراز رخصة القيادة للجهات المعنية عبر التطبيق
18/06/2021   10:50 م

“توكلنا” يعلن اعتماد إبراز رخصة القيادة للجهات المعنية عبر التطبيق

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أعلن تطبيق “توكلنا”، اليوم الجمعة، إمكانية إبراز رخصة القيادة الموثقة والمعتمدة للجهات المعنية والمختصة عبر منصة التطبيق.

يأتي هذا الإجراء تحت شعار “رخصتك في جوالك”، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومنصة “أبشر” المعنية بإصدار رخص القيادة.

وكان في السابق يتطلب الأمر اصطحاب رخصة القيادة من قبل صاحبها، لإبرازها عند الطلب للجهات المعنية.

وفقاً لـ”أخبار 24″.

“توكلنا” يعلن اعتماد إبراز رخصة القيادة للجهات المعنية عبر التطبيق

أخبار محلية
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