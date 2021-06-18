“توكلنا” يعلن اعتماد إبراز رخصة القيادة للجهات المعنية عبر التطبيق

أعلن تطبيق “توكلنا”، اليوم الجمعة، إمكانية إبراز رخصة القيادة الموثقة والمعتمدة للجهات المعنية والمختصة عبر منصة التطبيق.
يأتي هذا الإجراء تحت شعار “رخصتك في جوالك”، وبالتعاون مع وزارة الداخلية ومنصة “أبشر” المعنية بإصدار رخص القيادة.
وكان في السابق يتطلب الأمر اصطحاب رخصة القيادة من قبل صاحبها، لإبرازها عند الطلب للجهات المعنية.
رخصتك في توكلنا مُعتمدة وموثوقة..
الآن تستطيع عرضها عبر #تطبيق_توكلنا للجهات المختصة.#توكلنا_21مليون_مستخدم pic.twitter.com/HoyKIFejNB
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) June 18, 2021
وفقاً لـ”أخبار 24″.