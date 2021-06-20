خبراء طيران يوضحون ماذا يحدث عند تحطم نوافذ الطائرة جواً.. ويوجهون عدداً من النصائح

يترتب على تحطم نوافذ الطائرة أثناء التحليق أشياء كثيرة من ضمنها سماع ضوضاء عالية للغاية؛ بسبب أجهزة ضغط المقصورة التي ستعمل بأقصى طاقتها لتوفير هواء طبيعي يساعد المسافرين على التنفس.
وأوضح موقع “brightside” الأمريكي أن انكسار النافذة يترتب عليه خروج هواء المقصورة من فتحة الانكسار، وهو ما يسبب خللاً في ضغط المقصورة ويستدعي سقوط أقنعة الأكسجين، وكذلك انخفاض درجة حرارة المقصورة وتأثر غشاء الطبل داخل الأذن.
وأضاف أن خروج الهواء من النافذة المكسورة يسحب معه الأشياء الصغيرة كالأوراق والمحفظات والهواتف النقالة، ومن الممكن أن يسحب البشر أيضاً، ناصحاً بضرورة ربط حزام الأمان بشكل دائم.
ونصح بعدة قواعد يجب اتباعها لتجنب مثل هذه الحوادث من ضمنها الحفاظ على الهدوء وعدم مغادرة المقاعد، والتأكد من ربط الأحزمة عند حدوث أي طارئ، ومساعدة الأطفال على ربط الأحزمة، ووضع قناع الأكسجين بشكل صحيح ومساعدة الآخرين.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن قائد الطائرة سوف يقوم بعملية هبوط سريعة، كما أنه سيخفض من سرعة الطائرة بهدف الوصول إلى الحد الآمن الذي يستطيع فيه الركاب التنفس بلا أقنعة.
ونصح خبراء الطيران جميع المسافرين باتباع التعليمات التي تتضمن التأكد من ربط حزام الأمان ومراقبة شارة الأحزمة، أثناء التعرض لحوادث كسر زجاج نوافذ الطائرة خلال عملية التحليق.
كما نصح الخبراء بوضع أقنعة الأكسجين فور سقوطها من أماكنها المتمركزة فوق رؤوس المسافرين تقريباً، ومساعدة الآخرين على ارتدائها خصوصاً الأطفال.