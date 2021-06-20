بالفيديو.. “مختص” يوضح أسباب تكون الترهلات والشحوم في منطقة البطن

أوضح المختص بالتدريب الرياضي محمد التميمي، أن تكوّن الترهلات والشحوم في منطقة البطن ناتج عن أسباب عدة من ضمنها الخمول والكسل.
وقال خلال لقائه ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن العادات الغذائية الخاطئة تعمل على زيادة الترهلات في البطن وتتمثل في تناول طعام صحي، ولكن بطريقة تزيد على حاجة الجسم أو تناول غذاء غير صحي مثل السكريات، وأخيراً سرعة تناول الطعام بدون مضغ. وفق “أخبار 24”.
ونصح الجميع بضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة لمساعدة الجسم على إخراج مثل هذه الترهلات والدهون وحرقها.
محمد الفوزان التميمي – متخصص بالتدريب الرياضي:
هذه أهم أسباب تكوين الترهلات والشحوم في منطقة البطن#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hqgNVFwWb6
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 19, 2021