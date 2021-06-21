مديرة الابتكار بـ”السياحة العالمية”: لاحظت في زيارتي للمملكة أن نسبة مرشدي السياحة من النساء 100%

قالت مديرة الابتكار والتحول الرقمي والاستثمارات بمنظمة السياحة العالمية، ناتاليا بايونا، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي توظف النساء في العالم.
وأضافت أنها خلال زيارتها إلى المملكة لاحظت أن نسبة مرشدي السياحة من النساء كانت 100%، حيث وصفتهن بالشغوفات بتاريخهن ولديهن شعور قوي لرواية قصصهن الملهمة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت بايونا، إلى أن السياحة مثال يحتذى به لجلب الفرص للجميع.
. “#Tourism is the top employer of #women in the world! During my visit to #saudiarabia 100% of my tourism guides were women full of passion of their history & with a strong vibe to tell their inspiring story. #Tourism leads by example bringing opportunities to all” #AlUla 🇺🇳🇸🇦 pic.twitter.com/Pc1F7WmytG
— Natalia Bayona (@NataliaBayona) June 21, 2021