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أخبار محلية > مديرة الابتكار بـ”السياحة العالمية”: لاحظت في زيارتي للمملكة أن نسبة مرشدي السياحة من النساء 100%
21/06/2021   4:57 م

مديرة الابتكار بـ”السياحة العالمية”: لاحظت في زيارتي للمملكة أن نسبة مرشدي السياحة من النساء 100%

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قالت مديرة الابتكار والتحول الرقمي والاستثمارات بمنظمة السياحة العالمية، ناتاليا بايونا، إن القطاع السياحي من أكثر القطاعات التي توظف النساء في العالم.

وأضافت أنها خلال زيارتها إلى المملكة لاحظت أن نسبة مرشدي السياحة من النساء كانت 100%، حيث وصفتهن بالشغوفات بتاريخهن ولديهن شعور قوي لرواية قصصهن الملهمة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت بايونا، إلى أن السياحة مثال يحتذى به لجلب الفرص للجميع.

مديرة الابتكار بـ”السياحة العالمية”: لاحظت في زيارتي للمملكة أن نسبة مرشدي السياحة من النساء 100%

أخبار محلية
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