كشفت شركة “تويوتا” اليابانية، عن أول صورة رسمية واضحة لشاحنتها البيك آب “تندرا” 2022، والتي ستطرحها العام المقبل.
وتمتاز السيارة الجديدة بواجهة رياضية مجهزة بشبكة سوداء مع 3 أشرطة إضاءة، إضافة إلى رفارف أعرض ومصدات إضافية من البلاستيك، كما تم تزويدها بعجلات سوداء مغطاة بالمطاط مصممة للقيادة على الطرق الوعرة.
ومن المتوقع أن تستخدم “تندرا” الجديدة محرك شحن توربينياً مزدوجاً “في-6″، وقد أصدرت الشركة الأسبوع الماضي صورة لغطاء المحرك.
ومن المقرر أن تكشف صانعة السيارات اليابانية بالكامل عن البيك آب في وقت لاحق هذا العام، وتطرح للبيع في الولايات المتحدة بنهاية 2021.
وفق “أخبار 24”.