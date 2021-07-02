“العواد”: بيع تأشيرات العمالة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص وجارٍ القضاء عليها

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد، إن بيع تأشيرات العمالة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن هناك مساعي من أجل القضاء عليها.
ونبه “العواد”، خلال حديثه لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، بصدور العديد من الأنظمة التي ساهمت في تحقيق المملكة المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
ولفت إلى أن إحراز المملكة لهذه المرتبة يؤكد أن الإنسان أولا، وحقوقه مَصونة وحمايته واجبة، مشيدًا بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وإلغاء الكفالة وغيرها من الأنظمة والمبادرات التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته. وفق “أخبار 24”.
فيديو | رئيس هيئة حقوق الإنسان لـ #برنامج_120: بيع “العمالة المنزلية” تندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص ونسعى للقضاء عليها#الإخبارية pic.twitter.com/zQHD2ngjVR
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2021
فيديو | رئيس هيئة حقوق الإنسان لـ #برنامج_120: تحقيق #المملكة المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص يؤكد بأن الإنسان أولا وحقوقه مُصانة وحمايته واجبة#الإخبارية pic.twitter.com/CiixTFnUjm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2021