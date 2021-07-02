نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العواد”: بيع تأشيرات العمالة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص وجارٍ القضاء عليها
02/07/2021   6:08 م

“العواد”: بيع تأشيرات العمالة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص وجارٍ القضاء عليها

+ = -
690

قال رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد، إن بيع تأشيرات العمالة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن هناك مساعي من أجل القضاء عليها.

ونبه “العواد”، خلال حديثه لبرنامج “120” المذاع على قناة “الإخبارية”، بصدور العديد من الأنظمة التي ساهمت في تحقيق المملكة المستوى الثاني في مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

ولفت إلى أن إحراز المملكة لهذه المرتبة يؤكد أن الإنسان أولا، وحقوقه مَصونة وحمايته واجبة، مشيدًا بإطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وإلغاء الكفالة وغيرها من الأنظمة والمبادرات التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته. وفق “أخبار 24”.

 

“العواد”: بيع تأشيرات العمالة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص وجارٍ القضاء عليها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885162008.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.