وزير المالية يوافق على قواعد المنشأ الوطنية

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قراراً بالموافقة على قواعد المنشأ الوطنية.
وجاء في القواعد التي احتوت على 34 مادة، أن قواعد المنشأ الواردة في هذه الأحكام هي قواعد المنشأ الوطنية التي بموجبها يتم تحديد منشأ السلع الوطنية الواردة من دول المجلس التي تدخل المملكة سواء كاملة الصنع أو نصف المُصنعة.
ونوهت بأنه يُشترط لتمتع المنتجات بالتعرفة التفضيلية أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ سارية المفعول، وأن يتم شحنها مباشرة من الدولة المنتجة إلى المملكة مع عدم الإخلال بمتطلبات دلالة المنشأ.
ولفتت إلى أنه يجب على المنشآت الصناعية في دول المجلس تحقيق نسبة توطين للقوى العاملة الوطنية لا تقل عن 25% من إجمالي عدد العاملين في المنشأة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المنتجات المُتحصل عليها بالكامل في إقليم إحدى دول المجلس والتي تستخدم مواد ذات منشأ كامل في إحدى الدول الأعضاء تضم المنتجات التعدينية والمنتجات الزراعية والمنتجات الحية ومنتجات الصيد البحري.
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