“الإنذار المبكر” ينبه من موجة حارة في الشرقية.. وأمطار رعدية على 4 مناطق

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مناطق المملكة، وموجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق عسير، والرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، ستشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن محافظات الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا بالمنطقة الشرقية، ستشهد موجة حارة، يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة يصل إلى 48 درجة مئوية أو أكثر، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.