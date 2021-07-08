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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة
08/07/2021   10:49 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، أن يستمر الطقس شديد الحرارة مصحوبا برياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، وتبوك، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ونجران، وكذلك مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الساحلية منها.

وتكون السماء غائمة جزئيا على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، والباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، وتسجل أعلى درجة حرارة في الأحساء؛ 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 15 درجة. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة

أخبار محلية
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