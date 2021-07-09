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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في مناطق المملكة
09/07/2021   11:19 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت أن يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية، وذلك يشمل المحافظات الساحلية والطرق السريعة على طول ساحل البحر الأحمر.

وتكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات عسير، وجيزان، الباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في الأحساء وحفر الباطن 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 17 درجة. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ السبت في مناطق المملكة

أخبار محلية
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