غادر مقر عمله منذ 17 يوماً ولم يعد.. شقيق المفقود “المطيري” يناشد البحث عن أخيه

وجهت أسرة المواطن المفقود ضيف الله عايض المطيري “32 عامًا” نداء استغاثة للجهات المعنية، طالبت فيه بتكثيف عمليات البحث عنه، بعدما غادر مقر عمله في جدة متجهًا للرياض منذ 17 يومًا.
وقال شقيق المفقود حجاب المطيري لـ”أخبار 24″ إن شقيقه يعمل في القطاع العسكري في مدينة جدة، وغادر مقر عمله يوم (الثلاثاء) قبل الماضي في الساعة الثانية ظهرًا برفقة سائق أجرة لحضور عزاء والدته بالرياض، مشيرًا إلى أن آخر تواصل معه كان يوم (الأربعاء) قبل الماضي في الساعة السادسة صباحًا.
وأوضح أن عملية البحث عن المفقود بمساعدة الفرق الأمنية والتطوعية في منطقة الرياض لا تزال مستمرة، مبينًا أن آخر إحداثيات لموقعه منذ تغيبه بينت تواجده شرق القويعية بـ 13 كيلو، وأُغلقت حينها جميع أجهزته.
وأضاف أن المفقود كان يرتدي ثوبًا أبيض، وشماغا أحمر، وتوجد لديه حقيبة سفر لونها أزرق، وأنه لم يسبق له أن تغيب، ولا توجد لديه خلافات مع الآخرين، مشيرًا إلى أنه لا يعاني من أي أمراض جسدية أو نفسية أو عقلية.
وناشد في ختام حديثه الجميع مساعدتهم في عملية البحث عن المفقود، وفي حال توفر أي معلومات عن مكان تواجده التواصل معهم على الرقمين: (0543663714 – 0555869995) أو تبليغ أقرب مركز شرطة.