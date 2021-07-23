وثّق مقطع فيديو، احتفاظ أحد المستشفيات في تونس بمجموعة من جثث المتوفين بفيروس “كورونا” داخل غرفة مُخصصة لجمع أكياس القمامة والنفايات.
وأظهر الفيديو، بعض جثث ضحايا “كورونا” بجانب أكياس القمامة داخل غرفة مستشفى شارل نيكول، بعدما جرى وضعها في أكفان بيضاء اللون.
وفوجئت أسرة أحد المتوفين بالفيروس، وجود جثته في غرفة جمع النفايات والقمامة بدلاً من حفظها داخل ثلاجة الموتى.
وأوضح رئيس القسم الطب الشرعي بالمستشفى الدكتور منصف حمدون، أن حفظ الجثث في تلك الغرفة جاء بسبب زيادة أعداد وفيات “كورونا”، وعدم وجود أماكن بثلاجة الموتى.
وفق “أخبار 24”.