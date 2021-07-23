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أخبار محلية > الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
23/07/2021   3:59 م

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

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قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإعادة افتتاح مسجدين بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في منطقتين بعد ثبوت حالتين إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 167 يوماً 1880 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي مسجد واحد في كل من منطقتي الشرقية والقصيم.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد، كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين

أخبار محلية
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