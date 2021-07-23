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أخبار المناطق > انتحـار مواطن شنقاً في القريات.. ووالدته: آخر رسائله “أي خدمة من الدنيا”
23/07/2021   11:43 م

انتحـار مواطن شنقاً في القريات.. ووالدته: آخر رسائله “أي خدمة من الدنيا”

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أقدم مواطن في العقد الثالث من العمر على شنـق نفسه حتى الموت، في محافظة القريات يوم (الاثنين) الماضي.

ومن جهتها أكدت والدة الشاب المنتحر، في حديثها لـ”أخبار 24″، أن آخر رسالة لابنها وهو يلف حبل الشنـق حول عنقه قبيل انتحاره هي “أي خدمة من الدنيا “.

وبينت أن ابنها انتحـر في فجر يوم عرفة؛ وأن سبب انتحاره هو التعنيـف والضغوط التي مارسها والده في حقهم جميعاً، وأن هذه الضغوط ازدادت بعد أن قامت بخلعه في المحكمة في شهر رمضان الماضي بعد التعنيف الذي طالها منه.

وأضافت أن ابنها أرسل لهم مجموعة رسائل وداعية تضمنت أبياتا من الشعر وأخرى يودعهم فيها قبل إقدامه على الانتحـار.

وكان رواد على مواقع التواصل الاجتماعي قد أنشأوا وسم يحمل اسم الشاب المنتحر، وتصدر الترند السعودي.

انتحـار مواطن شنقاً في القريات.. ووالدته: آخر رسائله “أي خدمة من الدنيا”

أخبار المناطق
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