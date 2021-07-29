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أخبار محلية > بعد انتشار مزاعم “حظر السفر لمصر”.. السفير “نقلي” يحذر من الانسياق خلف شائعات الواتساب
29/07/2021   6:35 م

بعد انتشار مزاعم “حظر السفر لمصر”.. السفير “نقلي” يحذر من الانسياق خلف شائعات الواتساب

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عبر سفير المملكة لدى القاهرة، أسامة نقلي، عن دهشته من انسياق البعض خلف الشائعات المنتشرة بين مستخدمي تطبيق “واتساب”، وذلك بعد تداول أنباء عن قرار مرتقب ستتخذه المملكة بحظر السفر إلى مصر.

وزعم متداولو الشائعة أن المملكة بصدد منع السفر إلى مصر، بعد رصد إصابات متزايدة بكورونا بين السعوديين العائدين من مصر.

وفي نفي مبطن لهذه الشائعة، قال السفير نقلي عبر حسابه على “تويتر”: “مع وجود مواقع حكومية وإعلامية رسمية، حريصة على نشر بياناتها بشكل واضح مدعوم بالإنفوجراف.. إلا أنني ما زلت أستغرب من وجود من لا يزال يرتكن إلى إشاعات الواتس دون عناء البحث في هذه المواقع لاستجلاء الحقائق من مصادرها الرسمية”. وفق “أخبار 24”.

بعد انتشار مزاعم “حظر السفر لمصر”.. السفير “نقلي” يحذر من الانسياق خلف شائعات الواتساب

أخبار محلية
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