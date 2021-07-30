مستخدمة أدواتها المنزلية.. مواطنة تفتتح مطعما ومبادرات لدعمها وتزويدها بالأجهزة (فيديو)

افتتحت مواطنة، مطعما في حي الصحافة بالرياض، لتجهيز الوجبات الغذائية، مستخدمة أجهزتها المنزلية في إعداد المأكولات.
وقالت المواطنة فاطمة منصور، خلال حديث مع الفنان فايز المالكي، إنها تعد وجبات مختلفة للفطور والعشاء داخل المطعم، كما أنها حرصت على تجهيزه مثل مطبخها المنزلي، مشيرة إلى أنها تخرجت في كلية العلوم بجامعة الملك سعود.
وناشد المالكي الشركات، دعم المواطنة وتشجيعها في مشروعها، وذلك بتزويدها بالأجهزة والأواني للمطعم، حيث إنها تستخدم أجهزتها المنزلية والتي أصبحت متهالكة بسبب ضغط العمل. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، تفاعل عدد من شركات المطابخ والأواني المنزلية مع المواطنة فاطمة، بتقديم المساعدة لها وتجهيز المطعم وتزويده بالأواني والأجهزة التي يحتاجها.
فتاة مكافحة ومبدعه تحتاج اجهزه للبوفيه لانها تستخدم اجهزه بيتها وماعاد تتحمل الشغل
هذا حسابها @Fatima__Mansour
اصحاب المطابخ والاواني المنزليه من يدعمها لوجه الله pic.twitter.com/JgZCyup2nA
— فايز المالكي (@fayez_malki) July 30, 2021